Tapijtgroep Balta ziet omzet in maart wegzakken

Tot midden maart lagen de resultaten van Balta in lijn met de verwachtingen, aldus CEO Cyrille Ragoucy. Vanaf midden maart werden de omzet en de gecorrigeerde EBITDA-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van de groep, voornamelijk in Europa, beïnvloed door een aanzienlijke vertraging als gevolg van de COVID-19-lockdownmaatregelen.

Dat resulteerde in een omzet tijdens het eerste kwartaal van 159,7 miljoen euro, of 13 procent lager dan een jaar eerder. De gecorrigeerde EBITDA-winst zakte 2,2 procent tot 17,1 miljoen euro.

Balta nam in reactie op de coronacrisis alvast maatregelen om de kosten te verminderen. Zo werden bijvoorbeeld 6 van de 8 fabrieken tijdelijk gesloten en wordt gesneden in de maandelijkse vergoeding van de CEO en de managers. Balta voorspelt een toename van de productie begin juni. De tapijtenproducent schat in dat scenario dat het in het vierde kwartaal ongeveer 85 procent van de capaciteit zal bereiken.