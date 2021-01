Tarteletto-Isorex op stage in Spanje

De ploeg van Tarteletto-Isorex zit voorlopig nog op hoogtestage in Spanje. Ook daar moet alles veilig gebeuren, en dus wordt er vaak getest op corona. Deze renners zien echter hun programma steeds verder afslanken, want het virus maakt het voor veel organisaties moeilijk om alles veilig en financieel haalbaar te houden.

Voor de jonge renners geldt dat als gemiste kansen, want ze azen bij Tarteletto vaak op goeie prestaties om zo door te kunnen groeien naar pro-continentale ploegen of zelfs WorldTour-teams. Nu ebben de mogelijkheden om zich in de kijker te rijden dus weg.