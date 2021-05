Taskforce moet kanaal Roeselare-Leie opwaarderen

De werken aan de nieuwe overslagterminal op het kanaal in Roeselare zitten op schema. Na de zomer moet de kaaimuur van 230 meter lang -18.000 vierkante meter groot- klaar zijn. “Het wordt een belangrijke schakel in de opwaardering van de hele kanaalzone,” zei Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters in Roeselare.(lees verder onder de foto)

Vlaanderen blijft inzetten op het verleggen van transport via de weg naar de binnenvaart. “Dat is belangrijk voor onze economie en essentieel als we onze steden bereikbaar en leefbaar willen houden,” zegt Peeters. “80% van de ondernemingen ligt op maximaal 10 kilometer van een waterweg. We moeten dat samen met het spoor nog meer benutten.”

Idee van burgemeesters

En dan is er inderdaad nog de nieuwe Taskforce Kanaalzone. Het was een idee van het burgemeestersoverleg van de regio Midwest, De Vaamse Waterweg en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM worden voorzitter. De taskforce moet de kanaalzone economisch uitbouwen -lees: extra bedrijven aantrekken- en de leefbaarheid garanderen voor wie in de buurt woont of er voorbij stapt of fietst. (lees verder onder foto)

Rest nog de kostprijs van het hele verhaal: 270 miljoen euro. Een deel daarvan zal via Europese subsidies moeten komen. De opwaardering van het kanaal -die trouwens ook past in het Seine-Scheldeproject net zoals de Leiewerken, verloopt daarom in fases.