Taxi ondersteunt belbus in Veurne

Wanneer alle belbusvoertuigen gereserveerd zijn en er nog aanvragen binnenkomen, zullen reizigers gebruik kunnen maken van een taxi. Het project kwam er op vraag van de vervoersregio Westhoek waaraan De Lijn haar medewerking verleent. Het gaat om een proefproject voor een jaar. Per dag zal er chauffeur met een voertuig ingezet worden. De taxi’s worden ingezet op schooldagen tijdens de spitsmomenten van 7 tot 9 uur en tussen 15.30 en 18.30 uur. Reserveren kan, zoals anders, op het nummer 059 56 52 56. In bepaalde gevallen kan dit ook online of per e-mail. De voorwaarden hiervoor vind je hier

Normale vervoerbewijzen

Bij de reservatie wordt de reiziger geïnformeerd indien het om een taxi gaat dat hem of haar komt oppikken. De gewone vervoerbewijzen zijn geldig voor de rit, er komt geen extra kost bij. In de taxi’s kunnen geen vervoerbewijzen worden aangekocht of ontwaard. Volgens burgemeester Peter Roose moet de experimentele versterking van de traditionele belbus met een taxi de belbusgebruiker meer garanties bieden dat op zijn vervoersvraag een antwoord kan geboden worden.