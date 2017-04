Taxichauffeurs Brugge 'not amused'

Het vernieuwd Stationsplein in Brugge zorgt voor frustraties bij de taxichauffeurs. Er is voor hen te weinig plaats en de circulatie verloopt moeizaam.

De vernieuwde inrichting van het Stationsplein in Brugge is een grote stap vooruit voor debussen, maar de taxichauffeurs zijn minder tevreden. De ruimte die zij krijgen om te parkeren en te wachten op klanten is onvoldoende om alle taxi's van een standplaats te voorzien.

Er zouden in enkele weken tijd al vier aanrijdingen zijn geweest tussen bussen en taxi's door het plaatsgebrek. Taxichauffeurs kunnen ook moeilijk uit de wachtrij wegrijden als ze bijvoorbeeld opgebeld worden door klanten die ergens anders willen worden opgepikt.