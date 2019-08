TAZ plaatst jonge artiesten in de kijker

In deze reeks zijn er bijzondere voorstellingen zoals afstudeerprojecten of projecten van beginnende artiesten. Zoals de Colombiaanse Paula Chaves die in Oostende haar creatie 'Against the Wall' voorstelde. Betrokkenheid is de rode draad in haar tekst- en danscreatie. Die focust op de relatie tussen kunst en het recht op het uiten van je mening.

In het stuk trekt Chaves van leer tegen de politieke propaganda en de excessen van het neoliberalisme in het Westen. Via de dans vraagt ze aandacht voor haar politiek manifest.