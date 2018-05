TAZ stelt indrukwekkend programma voor

Van 25 juli tot en met 4 augustus staat Oostende weer in het teken van het theaterfestival Theater aan Zee (TAZ).

Gastcurator Barbara Raes werkt rond rituelen bij afscheid en verdriet maar ook bij blije gebeurtenissen. Er is een ritueel voor kinderen die iemand verloren hebben, een verbrandingsritueel en het festival eindigt met een liefdesritueel, een huwelijksfeest. Opmerkelijk is ook de rechtszaak die enkele kunstenaars aanspannen tegen de dood. Het wordt geen gespeelde rechtszaak maar een heus proces met echte advocaten en een jury. Uitspraak op 04 augustus.

150 producties

Verder krijgen ook deze zomer jonge theatermakers en muziekbands een podium, is er een uitgebreid literatuurluik en een programma op maat van kinderen in het Leopoldpark dat omgedoopt wordt tot Familiepark. Er zijn 150 verschillende producties te zien op meer dan 30 locaties in de stad, goed voor 710 presentaties. De ticketverkoop start op 11 juni.