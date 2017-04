TAZ werkt met gastcurator

Deze zomer, van 27 juli tot en met 5 augustus, strijkt TAZ (Theater Aan Zee) opnieuw neer in Oostende.

Tien dagen lang kan je meer dan honderd verschillende theatervoorstellingen, concerten, dans, performances, poëzie, familievoorstellingen én jong aanstormend talent meepikken.

Dit jaar geen theatergezelschap of acteur als centrale gast, maar een gastcurator. Dirk Pauwels, ex-directeur van het Gentse kunstencentrum Campo, mag als eerste aantreden. Als gastcurator presenteert hij zelf geen voorstellingen of projecten zoals de centrale gast in het verleden, maar krijgt hij de opdracht om een aantal inhoudelijke lijnen uit te zetten voor deze editie.

Theater aan Zee wordt feestelijk geopend op 26 juli met een vuurspektakel óp de vijver in het Leopoldpark. Nieuw is dat er ook theatervoorstellingen zullen plaatsvinden in de basketzaal Versluys|Dôme. Die wordt omgebouwd tot een theaterzaal met 500 zitjes.