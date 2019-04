TE Connectivity investeert in gerenoveerd bedrijfsgebouw

TE Connectivity ontwikkelt en maakt elektronische componenten voor de auto-industrie. Luk Hiltrop, Plant Manager van TE Oostkamp: 'Begin 2018 kregen we het nieuws dat een groot project, waarvoor we een nieuwbouw in de planning hadden, niet naar onze vestiging kwam. Maar met ons doorzettingsvermogen zijn we blijven pleiten bij onze Europese directie om nieuwe innovatieve projecten binnen te halen'.

Tekort aan productieruimte

Met die nieuwe projecten kampte het bedrijf wel met een tekort aan productieruimte. 'We dienden bij ons Europees management een uitdagend plan in om het oude platinggebouw, dat reeds even leegstond, stapsgewijze te renoveren om daar machines te kunnen plaatsen,' aldus Alex Soenen, verantwoordelijk voor i Plant Services. 'Met een eigen team gingen we te werk, en nu kunnen we fier zijn op een mooie nieuwe productiehal. Een complete vloerrenovatie, state-of-the-art nutsvoorzieningen zoals LED-verlichting, luchtverversing met warmterecuperatie, alsook een frisse witte look & feel als resultaat.'

Nieuwe productielijnen

'In de komende weken worden tien automaten verhuisd naar de nieuwe hal,' vertelt Hendrik Baeke, Manager Assemblage. 'De teams kijken al uit naar de nieuwe productie-omgeving, die ook voor de medewerkers heel uitnodigend is. De medewerkers werden betrokken bij de layout-plannen en de nieuwe werkomgeving wordt geapprecieerd,' besluit Baeke.

Luk Hiltrop vult aan: 'Eens deze verhuizing voorbij is, kunnen we in het hoofdgebouw nieuwe productielijnen plaatsen die momenteel in aanbouw zijn . Als 'Bedrijf Van De Toekomst' creëren we daardoor mogelijkheden voor verdere groei en verankering van de maakindustrie in Vlaanderen', aldus een trotse Plant Manager.