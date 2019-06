Te huur: vakantiehuis zonder elektriciteit en stromend water

Als je eens echt 100 jaar wil terugkeren in de tijd dan kun je dat vanaf nu in Zillebeke doen. Daar is Barack De Vinck, de enige overgebleven noodwoning van net na de Eerste Wereldoorlog, in zijn oorspronkelijke stijl hersteld.

Het is nu een vakantiewoning maar dan wel met het comfort van toen. Er is geen elektriciteit, geen stromend water, geen badkamer en geen internet.

De originele noodwoning is sinds 2013 eigendom van Niek Benoot, en Ilse Watteyne, die tevens eigenaars zijn van Hooge Crater museum. Niet alleen de passie voor WO1 zit er bij het koppel ingebakken, maar ook de totale rijke geschiedenis van het Hooge en Bellewaerde willen ze in stand houden. Het was dan ook evident, dat ze deze unieke barak zouden restaureren, én in oorspronkelijke staat terug herstellen. (lees verder onder de foto)

Door plannen en archiefstukken van familie de Vinck, is deze restauratie dan ook bijzonder geslaagd. Het restaureren van de noodwoning heeft een jaar geduurd. Wie er een weekend lang logeert dus met de luxe van toen (geen elektriciteit maar olielampen, geen stromend water maar een pomp, een toilet dat bestaat uit een plank met een gat,…) krijgt een certificaat. Wie toch wat meer comfort wil, kan terecht in een bijgebouw, waar wel hedendaagse toestellen staan en waar wel elektriciteit en wifi aanwezig is.