Te koop: vissersschip voor 300.000 euro

Voor 300.000 euro kun je op Facebook een echte Belgische bokkentrailer kopen. In het visserijdok ligt de Zeebrugge 98 Francine sinds oktober aan de kade.

De kotter staat online te koop en er is interesse uit Engeland, Albanië, Afrika en zelfs Indonesië. Die laatste kopers vragen wel of de Zeebrugse vissers het schip willen komen brengen.

"Een koopje voor die prijs"

Hier en daar een kleine bluts, een beetje roest, maar al bij al ziet de kotter Francine er schitterend uit. Sinds maandag kun je het schip gewoon via tweedehands.be kopen voor 300.000 euro. En volgens de crew van de Francine is dat een buitenkansje. Een vissersschip voor een prikje dus.

"Dat is zeker een koopje. Als je ziet dat de navigatie alleen al 200.000 euro kost. De motor kost al 500.000 euro. En die lier van 350.000 euro. Denk maar aan de hulpmotoren en alle installaties. En dan alleen al aan ijzer is het al 100.000 euro. Echt, dit is zeker en vast een prijsje", zegt Chris Cocquyt van Z.90 Francine- Rederij Longships.

Interesse vanuit hele wereld

Vraag is natuurlijk wat je met een authentieke bokkentrailer kunt aanvangen. Blijkbaar veel meer dan vissen alleen. Ook cargo en transport is mogelijk. Het schip is immers 38 meter, heeft krachtige motoren en bovendien ook een hele geschiedenis.

De reacties lopen nu van overal binnen, de hele dag door, van over de hele wereld.