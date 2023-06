Te koop: woning geschonken door gulle Nederlandse vrouw aan Stad Brugge

De dame van tachtig schonk vorig jaar al haar bezittingen aan de stad: de woning, maar ook een pak waardepapieren en een grote som cash geld, samen goed voor bijna 6 miljoen euro.

Het gaat om een burgerwoning uit de 17de eeuw op de hoek van de Augustijnenrei en de Jan Miraelstraat. De mysterieuze vrouw die anoniem wenst te blijven, kocht het hoekpand destijds voor zo’n 700 000 euro. Brugge zal het hoekpand na de zomer opnieuw verkopen. De stad spreekt over de duurste schenking ooit. De opbrengst wordt een onverwachte meevaller voor de stadskas. Franky Demon, schepen van wonen Brugge: "Wij hebben eigenlijk een nalatenschap gekregen, een erfenis van 5 miljoen. Het pand. Maar ook in waardepapieren. Hier op zolder stonden heel wat koffers met waardepapieren in ter waarde van 3,3 miljoen euro. Dat was een dame van tachtig die het wou schenken aan onze stad. En dat komt goed uit. Want die woning hebben we ook gebruikt om opleidingen te geven voor woningcontrole van de bouwcontroleurs."

