Te veel geld op zak: politie VLAS schrijft pv uit voor witwassen

Er zijn de laatste tijd vaker meldingen van overlast in de latere avond. Mensen hangen rond in de stationshal, de tunnels of de perrons zonder dat ze echt de trein willen nemen. Omdat ze onder vloed zijn van drugs of alcohol, luidruchtig zijn of te snel rijden met hun elektrische steps zorgt dat voor hinder bij de reizigers en bij de treinbegeleiders, zegt de politie. De zone VLAS en Securail werkten samen aan de actie.

Te veel geld op zak

Er is daarom dinsdagavond gecontroleerd met een drugshond. Twaalf mensen hadden drugs op zak, twee anderen hadden een mes op zak. Eén iemand had een paar duizend euro cash op zak en kon niet duidelijk uitleggen waarom hij zoveel geld op zak had. Hij kreeg een pv voor witwassen. Dat is opvallend, want in principe mag je in ons land zo veel geld op zak hebben als je wil: als je emt 10.000 euro of meer de grens over gaat moet je dat wel melden aan de douane.

Tot slot had ook iemand geen geldige papieren en sommigen negeerden ook het rookverbod.

"Er volgen nog zo'n controles, want ze blijken nodig," zegt de politie.