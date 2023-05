"Te veel uitstroom zonder diploma": Oostende lanceert campagne voor volwassenenonderwijs

"Het volwassenenonderwijs in Oostende heeft een bijzonder divers aanbod en toch vindt niet iedereen de weg ernaartoe," zegt de stad. Nochtans is het -nu we allemaal langer moeten werken- vaak een meerwaarde om nog een nieuwe richting uit te gaan op professioneel gebied. Bovendien stromen nog te veel jongeren uit het middelbaar uitzonder diploma en dat vergroot de kans om in de armoede te belanden.

Portretten van mensen

"Daarom zetten wij met de Stad onze schouders onder een promocampagne voor alle spelers in de Stad. Zodat de diversiteit aan aanbod, sectoren en niveaus duidelijk in beeld gebracht wordt voor elke Oostendenaar die er naar op zoek is ", zegt schepen van onderwijs Natacha Waldmann.

In de campagne die de stad lanceert komt er een brochure met portretten van mensen zoals we die allemaal kennen. Ook in het straatbeeld zal die campagne te zien zijn op grote affiches. De campagne richt zich vooral op 18 tot 25-jarigen.