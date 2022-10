"Te veel verschil": Geen fusie REO-Veiling met Hoogstraten

"Uit die gesprekken is gebleken dat onze ondernemingen toch te veel verschillen van elkaar", zegt directeur Rita Demaré.

De twee willen wel nog samenwerken met elkaar. "We hebben dit beslist in onderlinge overeenstemming."

(lees verder onder de foto)

Fusie met voordelen

Bij zo'n fusie waren nochtans tal van voordelen. Hoogstraten heeft een grote afzetmarkt in het Noorden, Scandinavië. "Stel dat er daar vraag is naar prei, Hoogstraten heeft dat niet in het assortiment, wij wel. Dan kunnen we wel kijken voor een samenwerking", bevestigt Demaré van REO Veiling.

"Ook omgekeerd geldt dat. Wij staan sterk in Frankrijk, en we willen samen met Hoogstraten daar een project opstarten om er hun paprika's te leveren."

