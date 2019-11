Te weinig agenten: geen BOBcampagne met eindejaar in zone Polder

Tussen 30 december en 6 januari zijn er in Diksmuide, Houthulst, Kortemark en Koekelare dus geen geplande alcoholcontroles. De politie neemt wel deel aan de BOB-camapagne, maar heeft rond nieuwjaar niet genoeg manschappen. De interventieploegen zullen bij vaststellingen wel altijd alcoholcontrole houden.

Agenten afstaan

In Het Laatste Nieuws haalt korpschef Johan Gheeraert ook aan dat de zone elke week agenten moet afstaan voor ordehandhaving op grote voetbalwedstrijden buiten de zone. Dan zijn ze die avond niet aan het werk in de zone, en hebben ze daar later ook inhaalrustdagen voor.