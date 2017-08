"Te weinig controle op asbesthoudende werven"

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) uit De Haan. Volgens hem zijn er ook te weinig controles bij vergunde bedrijven die zich met dat soort activiteiten bezig houden. Alles samen werden de voorbije vijf jaar in de provincie Vlaams-Brabant bij vergunde bedrijven 158 controles op asbest uitgevoerd door de Vlaamse milieu-inspectie. In West-Vlaanderen amper tien. Bij werven waar door de aannemer geen asbestverwijdering werd verwacht of gemeld, waren er in Vlaams-Brabant 35 controles, in Limburg 30, en in Antwerpen twee. In West- en Oost-Vlaanderen blijkbaar geen.

Go4circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie, hield het antwoord van minister Schauvlieghe op de vraag van het West-Vlaams parlementslid tegen het licht. De conclusie is dat slechts een derde van de asbestinspecties bij vergunde activiteiten (114 van de 321) op de werf zelf plaatsvindt. De federatie vindt dat veel te weinig en vindt de pakkans te klein.

Afbraak

“Het zwakke punt zit bij de afbraak, want daar is het gevaar voor de volksgezondheid het grootst. Bij grote afbraakwerken zou de inspectie veel vaker spontaan een kijkje moeten gaan nemen”, vindt Vandaele. Volgens hem zijn erkende asbestverwijderaars die hun werk correct doen, zelf vragende partij dat de overheid meer zou controleren. "Nu is er oneerlijke concurrentie van de cowboys".