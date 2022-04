"Te weinig geld voor onderhoud gewestwegen in West-Vlaanderen"

Uit cijfers die hij opvroeg bij minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, blijkt dat onze provincie de afgelopen vier jaar 1/3de minder budget krijgt dan het Vlaamse gemiddelde.

De N303 in Zonnebeke noemt Bart Dochy als één van de West-Vlaamse gewestwegen die dringend structureel onderhoud nodig heeft om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar daar is meer budget voor nodig. West-Vlaanderen krijgt al jaren veel minder dan de rest van Vlaanderen. Bart Dochy, Vlaams parlementslid CD&V: " Dat is inderdaad een objectief gegeven. We stellen vast dat het bedrag per kilometer dat voorzien wordt vanuit Vlaanderen voor het structurele onderhoud ongeveer 1/3de bedraagt ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde. Wij zien in de praktijk dat heel wat gewestwegen onderhoud nodig hebben, en we stellen vast dat daar te weinig middelen voor zijn."

Het totale onderhoudsbudget per kilometer gewest- en autosnelweg in West-Vlaanderen bedroeg de afgelopen vier jaar 28.000 euro. Het Vlaamse gemiddelde ligt op bijna 86.000 euro. "Het is wel zo dat de wegen in West-Vlaanderen misschien iets minder intensief bereden zijn, maar dat is maar een gedeeltelijke verklaring voor het grote verschil. Dat verschil is disproportioneel. Er gaat te weinig geld naar het onderhoud van de gewestwegen in West-Vlaanderen. We stellen vast dat dit structureel wordt, en daarom moet er een oplossing voor komen."