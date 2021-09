Te weinig sociale woningen, te lange wachtlijsten

45 West-Vlaamse gemeenten halen het objectief en bouwen meer dan Vlaanderen vraagt. Maar 19 gemeenten halen in de huidige situatie het streefcijfer in 2025 niet. Er zijn dus veel te weinig sociale woningen en veel te lange wachtlijsten in West-Vlaanderen. Maxim Veys, Vlaams Parlementslid Vooruit: “We hebben 30.000 woningen, maar ook een wachtlijst van 30.000 mensen. Dus, voor iedere woning is er iemand die wacht. We zien dat niet alle gemeenten even hard hun best doen. En daar wringt het schoentje, dat het Bindend Sociaal Objectief absoluut niet bindend is. Er zijn geen gevolgen als je daar je voeten aan veegt.”

Vooruit wil dat er een echt bindend engagement voor de gemeenten komt in plaats van een streefdoel. Want wonen wordt steeds duurder.