"Te weinig windmolens in onze provincie"

En er komen ook minder nieuwe windmolens bij dan elders in Vlaanderen. Dat is vooral het gevolg van de beperkingen door het vliegverkeer in Oostende een Koksijde. In heel Vlaanderen zijn er in 2016 50 windmolens gebouwd, waarvan slechts 5 in onze provincie. En 2 daarvan zijn zelfs vervangingen van oudere toestellen. In West-Vlaanderen staan er nu 81 windturbines, tegenover 90 in Antwerpen, 111 in Limburg en 117 in Oost-Vlaanderen. Vlaams-Brabant heeft er minder door de beperkingen voor de luchthaven van Zaventem.

Bart Bode, Vlaamse Windenergie Associatie: “We zitten met een grote beperkte zone: Jabbeke, Oostende, de militaire luchthaven Koksijde. En heel die zone is beperkt door radars die niet aangepast zijn. De software van radars voor het vliegverkeer moet geüpdatet worden en ook die van de weerradar in Jabbeke.