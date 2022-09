TEAM 8660: nieuwe politieke beweging De Panne

TEAM 8660 wil een duidelijke streep trekken onder de politieke gebeurtenissen van het voorbije jaar in De Panne. Het is een nieuwe politieke beweging die voortvloeit uit Vooruit en onafhankelijken. Deze beweging heeft de bedoeling om komaf te maken met oude structuren en gewoontes en staat open voor alle inwoners.

"Wat ons verbindt, is een gemeenschappelijk doel: De Pannenaars en Adinkerkenaars centraal zetten. We komen op voor onze inwoners en dragen burgerparticipatie hoog in het vaandel. Dit onder meer via rondetafelgesprekken en buurtbevragingen", vertellen Debaeke en Annys.

De beweging focust op 5 belangrijke thema's: mobiliteit, jeugd, natuur, evenementen en bestuur. Zo willen ze de omgeving fietsvriendelijker maken, de kinderen in armoede bijstaan, meer groene ruimtes en evenementen in de buurt en ook in gesprek gaan met bewoners en gemeentepersoneel.