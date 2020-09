Technische opleidingen in de lift bij Syntra West

Bij Syntra West met campussen in Kortrijk, Roeselare, Brugge, Oostende en Ieper zien ze vooral een sterke stijging bij de technische trajecten zoals de bouw, automechanica of elektronica. Er is daar een stijging van 15 tot 20%. Opvallend ook is de interesse bij heel wat West-Vlamingen om een eigen zaak te starten. De crisis zorgt ervoor dat mensen hun toekomst meer in eigen handen willen nemen. (Lees verder onder de foto)

Intussen is het lesgeven bij Syntra West in volle verandering. Het klassieke leslokaal krijgt meer en meer het gezelschap van slimme camera's en online-leerplatformen.