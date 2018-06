Op de Grote Markt in Roeselare staat vandaag en dit weekend de Techpeditie, een reizende tentoonstelling over slimme technologieën die ons leven leuker, gezonder en duurzamer moeten maken.

Er zijn onder meer interactieve demo's over hoe je kunt koken met slimme verpakkingen en emoties kunt meten met sensoren op je hoofd. Het initiatief gaat uit van het bedrijf Imec dat gespecialiseerd is in technologieën van de toekomst. De Techpeditie is open tussen 10 en 18.00 uur.