Tegen 2025 moeten er 8.000 laadpalen staan in onze provincie: dat is maal drie

In West-Vlaanderen staan er momenteel zo’n 2.700 laadpalen voor elektrische wagens waarvan bijna 50 ultrasnelle. In 2026 moeten alle bedrijfswagen verplicht uitstootvrij zijn en vanaf 2029 ook alle andere wagens.

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht vroeg een stand van zaken nadat Touring berekende dat er tegen 2030 zo’n 150.000 laadpalen in Vlaanderen zouden moeten staan. Nu zijn er dat slechts 6.000. Hoeveel laadpunten er de komende jaren bijkomen, is nog niet bepaald. De technische evolutie gaat snel en de plannen worden dan ook voortdurend bijgestuurd. Voorlopig is de doelstelling een verdrievoudiging van het aantal tegen 2025. In West-Vlaanderen zouden er dan ruim 8.000 staan.