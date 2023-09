Tegen de lente nieuwe groene long van 17ha in Kortrijk

Tegen de lente van volgend jaar kun je in Kortrijk terecht in de Vlasakker: een nieuwe groene long van 17 hectare groot.

Tussen hogeschool Vives en de Kulak komt een natuurgebied met wandelpaden, rustpunten en ravotzones. Nu is het daar nog een halve wildernis, maar er wordt hard aan gewerkt. Het nieuwe gebied zal ook in verbinding staan met andere groene zones.

De bestemming van de Vlasakker als wetenschapspark is gewijzigd in natuurgebied. Eerder werd ook al beslist om de reservatiestrook voor de Kortrijkse Ring R8 af te voeren en als groene corridor in te richten.

De Vlasakker is een belangrijk project voor het Kortrijkse stadsbestuur. Dat heeft de ambitie om 100 hectare extra natuur en bos te realiseren. Kortrijk investeert 800.000 euro in het project.