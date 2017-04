Er is mogelijk een doorbraak in het dossier van de moord op een vrouw van 35 uit Ieper. Haar echtgenoot is vrijdag opgepakt en aangehouden.

De feiten dateren van 10 januari. Carmen Garcia Ortega werd toen vermoord teruggevonden in Komen waar ze Spaanse les volgde. Ze lag op straat naast haar wagen en was met 17 messteken om het leven gebracht. Haar man werd destijds opgepakt maar weer vrijgelaten.



Maar vrijdag is hij opnieuw opgepakt en ook effectief aangehouden. Nu is ook duidelijk waarom. De man heeft in de loop van het onderzoek tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Dat zegt het parket van Doornik, dat het onderzoek voert.