In De Panne is Tegenstroom weer gestart met wekelijkse fietstochten voor vluchtelingen en nieuwkomers.

Voor sommige nieuwkomers is het een eerste kennismaking met de fiets. Tegenstroom is een organisatie die zich aan de westkust inzet voor hun integratie. De vrijwilligers van Tegenstroom en de nieuwkomers spreken tweemaal per maand af voor een gezamenlijke fietstocht. De eerste rit van het nieuwe seizoen begon met een bezoekje aan de fietsenhersteller voor een les fietsonderhoud.