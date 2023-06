Tekort aan vrijwilligers in de koers? Cycling Vlaanderen geeft tips

De koers kan niet zonder vrijwilligers. Maar vandaag is het moeilijk om nog voldoende kandidaten te vinden. Een 40-tal organisaties en clubs kreeg in Lichtervelde inspiratie en concrete tips voor een betere vrijwilligerswerking.

Cycling Vlaanderen rolt een vrijwilligersproject uit om te beletten dat wielerwedstrijden in het gedrang komen, zoals de Lotto Belgium Tour.

Inspiratieavond in Lichtervelde

Een 40-tal West-Vlaamse wielerverenigingen kwam daarvoor gisteravond in Lichtervelde bijeen. Het is duidelijk, heel wat clubs en organisaties moeten alle zeilen bijzetten om nog voldoende vrijwilligers te vinden.

"We zijn een nieuw concept", zegt Eli Declercq van Seven Hills in Heuvelland.

Dat zal ook wel helpen om vrijwilligers te inspireren. Maar soms is het nagelbijten om te zeggen van, hoe zal ik dat oplossen? Hoe zal ik dat stukje in de puzzel leggen? Dat is geen evidentie."

Kristof Sennesael van GP Elverdinge: "De gemiddelde leeftijd bij de seingevers is rond de 70 jaar. Wij proberen ook wat jongere mensen te zoeken daarvoor binnen onze gemeente. Dit jaar is dat redelijk gelukt."

Liever inzet voor korte periode

Maar de vrijwilliger van 20 jaar geleden is niet die van vandaag. Nieuwe vrijwilligers komen op hun voorwaarden en willen niet meer in een logge organisatie of rigide structuur ingepast worden. Ze willen zich liever voor een bepaalde taak en voor een korte tijd inzetten, maar geen langdurig engagement aangaan. Organisaties die hun vrijwilligerswerking niet kunnen bijsturen, komen op termijn in de problemen, zo blijkt.

Luc Coupillie van Westhoek Mountain Bike Club: "Dat principe begrijp ik. Maar het is natuurlijk dat in de praktijk omzetten. Dat is nog wat anders. Maar goed, bij ons is het al een beetje van dat."

Jasper Lobelle van GP Elveringe: "Het is een beetje met andere verenigingen dat we samen werken, lokale jeugdverenigingen, kermiscomité, zo’n dingen. Ik denk dat het wel belangrijk is om je gezicht te tonen om interactie te hebben met de mensen. Zo gaan ze ook iets doen voor jouw club."

"Clubs wakker maken"

Cycling Vlaanderen wil het tekort aan vrijwilligers aanpakken om het dalend aantal wedstrijden terug op te krikken.

Björn Leenknegt van Cycling Vlaanderen: "Met zo’n inspiratiesessie als vanavond willen we clubs wakker maken en sensibiliseren om rond dat vrijwilligersbeleid actief te werken met als doel hun koers te redden op termijn. En dus werkt Cycling Vlaanderen de komende maanden aan een groot vrijwilligersproject."