Telewerk kan voor sommige bedrijven blijver zijn

Het overlegcomité wil veel meer inzetten op telewerken waar het kan. Gisteren gaven we nog mee dat in onze provincie meer dan 40% van de bedrijven zegt dat de activiteit dat niet toelaat. Maar bij wie het wel lukt, kan telewerk een blijver zijn. Dat bewijst alvast een ICT-bedrijf in Kortrijk....

Bij softwarebedrijf Navitrans zien we lege bureaus. Enkel aan het onthaal zit iemand om de pakjes te ontvangen. Het bedrijf telt zo'n 50 werknemers en daarvan werken de meesten sinds het begin van de coronapandemie thuis. Dit bedrijf is structureel overgeschakeld op telewerk. Wanneer het huurcontract van het kantoorgebouw afloopt, verhuist het bedrijf dan ook naar een kleiner pand.

"Wij hebben ontdekt dat het ook wel kan werken, gecombineerd weliswaar met een aantal dagen op kantoor en soms ook meetings op kantoor omdat het moeilijk is om hele dagen van achter je computer met mensen samen te werken. Voor ons was dat nu wel een stuk gemakkelijker omdat we met heel wat collega's hebben die hier al tien jaar zitten. Met nieuwe mensen is dat lastiger en die halen we dan iets vaker naar kantoor", aldus Gregory Deprez van softwarebedrijf Navitrans.