Telewerk sinds vandaag opnieuw de norm

Ook telewerk is sinds vandaag opnieuw de norm. Werknemers mogen maar één dag per week naar het werk, vanaf 13 december zijn dat twee dagen.

In de meeste bedrijven is het dan ook een pak stiller dan gewoonlijk, zoals bij Vyncke in Harelbeke. Het familiebedrijf begrijpt dat er maatregelen nodig zijn om het coronavirus in te dijken, maar er is ook ergernis over de bijkomende administratie. Het verplichte elektronische register rond telewerk is er te veel aan.

" Dat is natuurlijk een bijkomende opdracht waar we het nut niet van inzien. Wij gaan ervan uit dat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen. Het is hier soms een komen en gaan van mensen. Sommigen springen even het kantoor binnen om iets op te pikken en gaan dan naar een klant bijvoorbeeld. Dat allemaal bijhouden voor een eventuele controle lijkt ons weinig zinvol", klinkt het bij Stefaan Lauwers van Vyncke.