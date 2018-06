Temperatuur in Het Witte Paard stijgt

De zangers en acteurs van het Witte Paard in Blankenberge willen voor een fantastische zomer zorgen.

Gisteravond zijn de generale repetities begonnen voor de nieuwste Zomershow van het revuepaleis in Blankenberge, dat al 83 jaar bestaat.

Het witte Paard is voor de liefhebbers een fenomeen van entertainment, show én zomerse zorgeloosheid. Dit jaar staat alles in het teken van de warme sfeer van disco in de jaren 70 en 80.