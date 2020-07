Tennistornooi in Torhout gestaakt na coronabesmettingen

Een tennistornooi in Torhout is stilgelegd, nadat er zes coronabesmettingen zijn vastgesteld. Dat meldt de stad Torhout in een persbericht.

"Zes spelers van KTG Houtland testten positief op covid-19. Om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen, besliste burgemeester Kristof Audenaert in overleg met de tennisclub om het lopende tornooi onmiddellijk stil te leggen. Ook de bar van de tennisclub wordt met onmiddellijke ingang gesloten voor 14 dagen."

Nochtans voorzorgsmaatregelen getroffen

Nicole Devriese van KTG Houtland: "Bij de organisatie van het tornooi werden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen zoals opgelegd door Tennis Vlaanderen. Toch blijkt nu dat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om het risico op besmetting tot nul te herleiden. De club betreurt de situatie en zal extra maatregelen treffen om een eventuele verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We wensen de betrokken leden een spoedig herstel!"

Burgemeester Kristof Audenaert: "We moeten er alles aan doen om besmettingshaarden zo snel mogelijk in te dijken. We roepen de bevolking dan ook nogmaals op om verstandig te zijn en strikt de hygiënemaatregelen te blijven volgen. Ik dank KTG Houtland voor hun zeer constructieve houding."