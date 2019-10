Tent uitgebrand op sprookjesfestival Oostende

Een van de tenten van het sprookjesfestival ‘Er was eens…in Oostende’ is afgelopen weekend helemaal uitgebrand.

Het vuur ontstond zaterdagnacht in het Verteltheater in het Leopoldpark. Het waren bewakingsagenten van Toerisme Oostende die het vuur opmerkten. “Ze hadden geknetter gehoord en dingen horen vallen. Toen ze gingen kijken naar de tent stond die in lichterlaaie”, zegt Vincent Drouard van Toerisme Oostende. De bewakingsagenten verwittigden meteen de hulpdiensten. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand oversloeg op onder andere een foodtruck van het event. De schade is evenwel enorm.

Activiteiten worden verplaatst

“De tent is volledig vernield, dus ook de decoraties, de geluidsinstallatie, de verlichting, en de technische uitrustingen”, zegt Drouard. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. ‘Er was eens…’ loopt nog tot en met 31 oktober. Afgelopen weekend zakten al 13.000 bezoekers af naar het sprookjesfestival. Het programma van het event gaat gewoon verder. De activiteiten van het Verteltheater worden verplaatst naar het Familietheater.