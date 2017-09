Tentoonstelling cinema De Keizer geopend

In Lichtervelde kan je voortaan een kijkje nemen achter de schermen van cinema ‘De Keizer’. Met archiefmateriaal van onder meer wijlen Agnes Debaillie die ruim 40 jaar lang de dorpsbioscoop uitbaatte, wordt het verhaal van cinema 'De Keizer' verteld.

Cinema ‘De Keizer’ is de oudste, authentieke bioscoop van het land en is intussen een begrip. Vanaf nu kan je in de cinema dus niet enkel voor films terecht, maar ook als je het verhaal achter de bijna 100 jaar oude dorpsbioscoop wil ontdekken.

Ex VRT-baas Cas Goossens mag de tentoonstelling officieel openen. Als trouw bezoeker van cinema 'De Keizer' en huisvriend van bezieler Agnes Debaillie, kijkt hij terug op mooie momenten. Agnes wist van aanpakken en kon op vele sympathie rekenen van de grote filmdistributeurs. Nu is het Sofie Eeckeman die de zaal verder uitbaat en instaat ook voor de tentoonstelling.

Morgen is cinema ‘De Keizer’ gratis te bezoeken. Daarna kan de tentoonstelling enkel op aanvraag en in groep worden bezocht.