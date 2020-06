Tentoonstelling focust op relatie Permeke met Oostende

Over de relatie van Permeke met Oostende loopt in de Venetiaanse gaanderijen een overzichtstentoonstelling.

De Vlaams-expressionistische schilder Constant Permeke had een hele nauwe band met Oostende. Hij woonde en werkte er een groot deel van zijn leven en schilderde veel marines, vissers en vissersvrouwen.

De tentoonstelling heeft drie belangrijke hoofdlijnen. Ten eerste komt de beginperiode van Permeke aan bod. Daarnaast wordt de relatie getoond van Permeke met zijn vrienden en collega’s kunstenaars die in Oostende woonden of werkten zoals Gust De Smet, Léon Spilliaert, Frits Van den Berghe en Albert Servaes. Tot slot zijn er ook werken te zien van Permekes verblijf in Oostende na W.O. I.

De expo brengt ook Permeke als mens in beeld. 75 werken, waarvan drie vierden uit privécollecties, maken deze overzichtstentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen een bezoekje waard. Ze loopt nog tot 8 november.