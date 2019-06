Tentoonstelling graaft in Iepers verleden

Een jaar na de opening van het Yper Museum is er al een extra tijdelijke tentoonstelling geopend. 'Graven in de Stad' heet die, en die titel verwijst naar de archeologische vondsten die vorig jaar ontdekt zijn in het centrum van de stad, op de site De Meersen.

De tijdelijke tentoonstelling in het Yper Museum vertelt het verhaal van één van de rijkere gedeelten van de stad en dat vanaf de twaalfde eeuw tot en met nu. Bij de archeologische opgravingen van vorig jaar gaf de bodem heel wat prijs: 1.200 skeletten bijvoorbeeld, maar ook minder lugubere vondsten, zoals onderdelen van een Romaanse kerk, een zeventiende-eeuwse abdij en ook heel wat middeleeuwse insignes.

Conservator Sandrin Coorevits: "Bij elke archeologische opgraving in Ieper komen er mooie metalen voorwerpen naar boven. Het Yper Museum heeft momenteel de grootste collectie die het ook tentoonstelt. Wij zijn blij dat er nu een aantal nieuwe naar boven gekomen zijn. Hoe het komt het dat die zo goed bewaard zijn? Metaal bewaart blijkbaar goed in de Ieperiaanse klei. Dat is een heel vettige laag, en metaal gedijt daar blijkbaar heel goed in."

Bezoekerscijfers in lijn der verwachtingen

Het Yper Museum is amper een jaar open. Het museum staat stil bij de geschiedenis van Ieper sinds zijn ontstaan meer dan 1.000 jaar geleden. De stad is tevreden met de opkomst. Dimitry Soenen, schepen van musea Ieper: “Ja, na één jaar kunnen we afklokken op 25.000 tot 30.000 bezoekers. Wat in de lijn van de verwachtingen ligt. Dus we zijn superblij."

De tijdelijke tentoonstelling 'Graven in de stad' loopt tot 6 oktober in het Yper Museum in de Lakenhalle in Ieper.