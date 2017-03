Tentoonstelling graphic novel 'De Laatste Braedy' in Zonnebeke

In de bibliotheek van Zonnebeke loopt vanaf vandaag een tentoonstelling over de laatste nieuwe graphic novel van Ivan Adriaenssens. Zijn boek 'De laatste Braedy' brengt het verhaal van Vicky die op zoek gaat naar wat haar betovergrootvader overkwam in de slag van Passendale.

Met ‘De laatste Braedy’ brengt Ivan Adriaenssens de eerste grote tankoorlog verbluffend in beeld. De graphic novel vertelt het verhaal van soldaat Braedy, maar ook dat van de legendarische tank Fray Bentos. "Eigenlijk is de tank het hoofdpersonage", zegt Adriaenssens. "De tank was van de F-divisie en kreeg een bijnaam van de officier die kruidenier was. Hij koos voor Fray Bentos, dus eigenlijk ham in een blik. Als we een bom op ons krijgen zijn we ook gehakt, dat was het grapje."

Het verhaal van de tank en soldaat Bready is historisch correct. Adriaenssens verzon wel het hoofdpersonage Vicky. Het boek is uitgegeven bij Lanoo en ligt vanaf donderdag in de boekhandel. Het is te verkrijgen in het Nederlands, het Frans en het Duits.