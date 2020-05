Tentoonstelling 'herSTELLINGEN' opent twee maanden later dan voorzien

Vandaag kan Ieper de expo dan toch openen.

‘HerSTELLINGEN’ focust op de manier waarop de samenleving zich herstelt. Het verhaal van de gewone mensen dus. 100 jaar later... maar actueler dan ooit. Verschillende thema's brengen het verhaal van dit herstel: Ieperlingen spelen weer samen muziek, ze verenigen zich, ze ontmoeten elkaar eindelijk terug op café, kinderen gaan naar school in tijdelijke barakken en de Ieperlingen vangen de eerste toeristen op.

Burgemeester Emmily Talpe: “De coronacrisis heeft ons leven, de hele samenleving, grondig door elkaar geschud. Maar wat me enorm opvalt in onze stad, is de solidariteit en creativiteit. Ieperlingen blijven zoveel mogelijk thuis, werken verder in moeilijke omstandigheden en zorgen voor elkaar. Onze ondernemers worden hard getroffen, maar tonen meer dan ooit veerkracht. Deze tentoonstelling laat zien hoe ook 100 jaar geleden onze stad zich herstelde. Hoe in Ieper en deelgemeenten het socioculturele leven terug op gang kwam. Als burgemeester kijk ik er naar uit onze stad na deze coronacrisis opnieuw te zien bruisen. Met het stadsbestuur zullen we hiervoor de komende maanden alles in het werk stellen.”

De tentoonstelling 'herSTELLINGEN' loopt tot 17 januari 2021.