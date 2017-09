Tentoonstelling 'Het Vlot' is opvolger van 'De Zee'

In de tweede editie van deze driejaarlijkse internationale tentoonstelling staat ‘ het vlot’ centraal. Het vlot - Kunst is (niet) eenzaam gaat over het vaartuig en de vervoering van kunst. Het uitgangspunt blijft "Vlot van Medusa", een werk uit 1818 van Théodore Gericault, maar in tegenstelling tot de vorige keer blijft de expo niet beperkt tot beeldende kunsten maar worden ook voorstellingen en performances geprogrammeerd.



De kunstenaar Jan Fabre werd begin dit jaar gevraagd als curator van deze nieuwe editie. De tentoonstelling en performances zullen zich uitstrekken over meer dan 20 locaties in de Stad aan Zee. Er is werk te zien van 70 kunstenaars onder wie Michael Borremans en Berlinde De Bruyckere. Oostende verwacht 100.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

De aftrap wordt dus gegeven in het voetbalstadion van KVO, met de performance 'Beautiful match between artists and curators'. Fabre wil er niets over kwijt maar dat het om een wel heel unieke voetbalmatch zal gaan, kon tussen de regels gelezen worden.

'Het vlot - Kunst is (niet) eenzaam' loopt tot en met 15 april 2018.