Tentoonstelling 'LOUISE/EDITH. Op handen gedragen' in het Yper Museum.

In LOUISE/EDITH zoeken 17-jarige curatoren naar raakpunten tussen twee Ieperse artiesten: de 19de-eeuwse Louise De Hem en hedendaags kunstenaar Edith Dekyndt. Van 19 november 2022 tot 12 maart 2023 in de Koninklijke Zaal van het Yper Museum.

Precies honderd jaar geleden overleed Louise De Hem (1866-1922). Deze Ieperse kunstenaar maakt op het einde van de 19de eeuw furore met prachtige portretten, delicate schilderijen en tekeningen in pastelkrijt. Ze bouwt een internationale carrière uit. Niet evident als vrouw in die periode. Dankzij een legaat bezit het Yper Museum de grootste openbare collectie De Hems. Haar overlijdensdatum, 22 november, is het perfecte momentum voor een intieme, maar groots opgezette oeuvretentoonstelling.

Hedendaags kunstenaar en artist in residence Edith Dekyndt maakt honderd jaar later een nieuw werk. Haar video XY 03 is geïnspireerd op het werk en het leven van Louise De Hem. Hun levens lijken wel verbonden. Ieperse geboortegrond, internationale carrière, een leven in Brussel en een fascinatie voor handen en het verouderingsproces. In XY 03 spelen zijden draden en handen de hoofdrol. Ze verwijzen naar het invloedrijke textielverleden van de Ieperse regio, de portretten die Louise De Hem maakte van haar moeder en haar portretten van religieuzen. De video is een vervolg op eerder videowerk XY 01 en XY 02.

De curatoren van deze tentoonstelling zijn elf 17-jarigen. Zij maakten de selectie, stonden in voor de scenografie en creëerden zelf kunst. Het Yper Museum heeft een traditie in participatieve werking. Tieners als curatoren aanstellen is misschien wel de sterkst mogelijke vorm van publieksparticiptatie. Elf getalenteerde jongeren, leerlingen van de opleiding beeldende kunsten van de Ieperse school de Heilige Familie, stellen de expo samen.