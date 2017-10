Tentoonstelling Magritte XXL geopend

De ‘Magritte Experience’ op het strand in Knokke-Heist trok in de afgelopen zomermaanden zo’n 40.000 bezoekers. Dat succes krijgt nu een bijzonder vervolg: Sinds 21 oktober zijn in het Cultuurcentrum van Knokke-Heist twaalf van Magrittes meest bijzondere werken te bewonderen op een formaat van bijna 3 meter hoog en soms wel meer dan 4 meter breed, waarbij telkens een aantal aspecten worden toegelicht door Magritte expert Eric Rinckhout.

De tentoonstelling is dagelijks open en loopt tot 14 januari 2018.