Tentoonstelling met cartoons van Marec

De hele zomer kan je in het Staf Versluyscentrum in Bredene genieten van de cartoons van Marec.

Op de tentoonstelling komen zo’n 150 werken aan bod. Want op de creativiteit en de inspiratie van de Bruggeling staat er geen maat.

Marec verschijnt al jaren in de krant met zijn originele kijk op de waan van de vorige dag. In Bredene pakt hij onder meer uit met cartoons over de Belgische politiek maar ook over de grote wereldleiders. Hij heeft het talent om meteen het hele plaatje te zien. Voor Marec is vrij uit kunnen tekenen het hoogste goed. Hij houdt geen rekening met heilige huisjes.

‘Marec in Bredene’ loopt tot 3 september in het Staf Versluyscentrum.