Tentoonstelling over geboorterituelen in Brugge

Van 29 april tot en met 11 juni loopt in de H.-Magdalenakerk in Brugge de tentoonstelling 'HALLO BABY. Geboorterituelen in beweging.'

De expo toont aan de hand van persoonlijke getuigenissen en voorwerpen de enorme diversiteit aan geboorterituelen in het Vlaanderen en Brussel van vandaag. De gratis tentoonstelling is een initiatief van de Gezinsbond, in nauwe samenwerking met de Stad Brugge.

Heb je ooit al gehoord over het bakken van een geboortebrood in de vorm van een voet? Weet je waar het gebruik van 'beschuit met muisjes' vandaan komt? Wist je dat de eerste letter van de naam voor een Nepalese baby bepaald wordt door de stand van de sterren? Hoe moet je een aanstaande moeder en haar ongeboren kind beschermen tegen 'het kwade oog'? Wat mogen ze niet eten, wat moeten ze zeker wel eten? En hoe moet je nu je baby eigenlijk inbakeren?

Suikerbonen

Suikerbonen, geboortekaartjes of een ooievaar aan de voordeur… Het zijn bekende geboorterituelen, tradities waarmee gezinnen de geboorte van een baby aankondigen en hun vreugde om het nieuwe leven delen met de buitenwereld. Maar door de veranderende tijdsgeest en door migratie is het scala aan geboorterituelen in Vlaanderen de afgelopen decennia heel wat diverser geworden. Vaak gaat het om gebruiken en gewoonten die geïnspireerd zijn op wetenschap, geloof of bijgeloof. Ze worden van generatie op generatie doorgegeven maar iedereen heeft er in de loop der tijd zijn eigen toets aan gegeven.

Aan de hand van tientallen interviews en gesprekstafels bracht de Gezinsbond samen met verschillende partners die enorme rijkdom aan geboorterituelen in Vlaanderen en Brussel kaart. Al deze verhalen, getuigenissen en voorwerpen zijn nu verzameld in de tentoonstelling 'HALLO BABY. Geboorterituelen in beweging' die van 29 april tot en met 11 juni gratis te bezichtigen is in het prachtige decor van de H.-Magdalenakerk in Brugge.