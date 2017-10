Tentoonstelling over Ieperse biercultuur

Het Stadsarchief Ieper brengt het verleden van bier en brouwerijen van Ieper en de Zuidelijke Westhoek in beeld tijdens een tentoonstelling in de bibliotheek van Ieper.

Dankzij oude foto’s, voorwerpen en archiefdocumenten uit de eigen archiefcollectie en privécollecties ziet de bezoeker het veelzijdige brouw- en biererfgoed van de streek weer tot leven komen. De focus ligt op de periode tussen 1850 en 1980, een tijd waarin de brouwerijen grote ontwikkelingen en evoluties kenden. Zo komt de geschiedenis van Brouwerij Vermeulen aan bod. Ook het speciale verhaal van de Ieperse Centrale Brouwerij heeft een plaats in de tentoonstelling. Deze brouwerij was een fusie van brouwerijen die niet werden heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog. In 1961 kreeg deze brouwerij de naam Roberg. Het verhaal van de Ieperse Centrale Brouwerij zal in december uitgebreider in een boek verschijnen.

Ieper van ’t Vat is gratis te bezoeken vanaf 28 oktober tot en met 9 december tijdens de openingsuren van bibliotheek Ieper. De tentoonstelling wordt op vrijdagavond 27 oktober feestelijk geopend in het bijzijn van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.