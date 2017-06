Tentoonstelling over Mijnenslag in Talbot House

Talbot House in Poperinge pakt uit met een tentoonstelling over de Spanboekmolenkrater in Wijtschate. Dat is misschien wel de bekendste krater van de Mijnenslag die in juni 19917 in Heuvelland plaatsvond.

In de vroege ochtend van 7 juni 1917 brak in Heuvelland de hel los toen 19 mijnen tegelijk explodeerden. De schok was tot in Londen te voelen schreven de kranten toen. Het was de steenrijke Engelse lord Wakefield die reageerde op een advertentie in de TIMES om van de krater in Wijtschate een Pool of Peace te maken. De tentoonstelling zet dit verhaal in de kijker.

Later verkocht lord Wakefield de krater voor een symbolische frank aan de vzw Talbot House. De kratersite wordt nu beheerd als een stukje natuur met een grote cultuurhistorische waarde.

De mijnenslag kostte het leven aan duizenden Duitsen en Britse soldaten. Vorig jaar bezochten meer dan 44.000 mensen de bijzondere plaats. Volgende week op 7 juni zal de Britse kroonprins William de Mijnenslag van honderd jaar geleden mee herdenken in Mesen.