Maar ook in de 16de eeuw, toen veel kunstenaars wegtrokken door een economische crisis, werd er nog veel kunst gemaakt in de stad. De Nederlander Pieter Pourbuis was één van de bekendste schilders van dat moment. En ook de minder bekende Brugse familie Claeissens was erg productief. Een nieuwe tentoonstelling in het Groeningemuseum in Brugge toont nu werk van Pieter Pourbus en van die vergeten meesters.

De tentoonstelling loopt van 13 oktober tot 21 januari.