Tentoonstelling rond ontwortelde nieuwkomers in Menen

‘Na de vlucht’ is een opmerkelijke tentoonstelling in Menen over mensen die als vluchteling, ver van huis een nieuw leven proberen op te bouwen.

Ze toont vaak indringende beelden, die de emotie laten spreken en waarbij niemand onbewogen blijft.

Er is werk van o.a. Layla Aerts, Nabil Anwer (Irak), Bers Grandsinge (DR Congo), Vesna Jovanovic (Servië), Hoessain Kakayi (Irak), Avin Kaki (Irak), Mokhallad Rasem (Irak), Kito Sino (Syrië), de leerlingen van de Menense basisscholen Kameleon en De Kleine Prins en de jongeren van de OKAN-klassen (anderstalige nieuwkomers) van Grenslandscholen Menen.

In een tweede luik presenteert fotojournaliste Layla Aerts een uitgebreide selectie uit twee beklijvende fotoreeksen.

Zielezoekers

De tentoonstelling maakt deel uit van 'Zielzoekers', een artistiek project met theater, dans, muziek, literatuur, film en beeldende kunst, geïnspireerd door het actuele vluchtelingenthema. Bart Bogaert: “Ik denk dat het de ideale manier is om mensen op een andere manier ook naar verschrikkelijke dingen te laten kijken. De grondtoon van het hele project Zielzoekers is dat we echt wel met de blik vooruit willen kijken. We willen een boodschap van hoop en geloof in de toekomst naar buiten brengen.”

'Na de vlucht' loopt in het cultureel centrum “De Steiger” tot 21 februari.