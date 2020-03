Tentoonstelling rond wederopbouw opent

In het In Flanders Fields Museum in Ieper opent morgen Feniks 2020, een tentoonstelling die in het teken van de wederopbouw staat.

Na de Eerste Wereldoorlog lag de Westhoek in puin. Herstellen leek een onbegonnen zaak. Maar de streek krabbelde recht. In tien jaar tijd herrees de Westhoek als een feniks uit zijn as. Tegen het einde van de jaren twintig was de wederopbouw grotendeels voltooid. En die bepaalt tot op vandaag het uitzicht van de Westhoek. Met Feniks 2020 wordt de wederopbouw in grote en kleine verhalen weer tot leven gebracht. De fotocollectie van de Ieperse broers Antony loopt als een rode draad door de tentoonstelling.

De tentoonstelling loopt tot en met 15 november

