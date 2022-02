Ruim 11.000 kilometer van Oostende, helemaal aan de andere kant van de wereld, in Argentinië, ligt nog een Ostende. In 1908 stampten een Belg en een Italiaan daar een zusterstad van het toen mondaine Oostende aan de Noordzee uit de grond.

Het is één van de aanknopingspunten van een nieuwe, groots opgezette tentoonstelling met modernistische kunst in Mu.Zee.

Vier jonge curatoren studeerden 4 jaar op de Trans-Atlantische banden in de kunst tussen ons land en Argentinië: Een verrassend verhaal met grote namen als Georges Vantongerloo, Frans Masereel, Paul Delvaux en Victor Delhez. De tentoonstelling start met het wonderlijke verhaal van de twee Oostendes. Adriaan Gonnissen, Trans-Atlantische modernismen Belgie-Argentinië: "Twee ondernemers die het plan opvatten: wij gaan in Argentinië een stukje duinen kopen en we gaan daar een zusterstad van Oostende in België oprichten. En dat is ook gebeurd, ze boekten resultaat en tot op vandaag kun je in Argentinië het plaatsje Ostende opzoeken." (lees verder onder de foto)

Laurens Dhaenens, Trans-Atlantische modernismen Belgie-Argentinië: "Ze wilden eigenlijk het succesvolle Oostende daar ook creëren, maar ze hebben heel wat moeilijkheden gehad. Ook financieel, voor het creëren van een nieuwe stad. Het was een stuk woestijn aan zee."

Nooit een succesverhaal

Het stadje kampt vooral met zandstormen en raakt vaak compleet bedolven. Het werd nooit een succesverhaal, maar het Argentijnse Ostende is er nog. Recent zelfs verbroederd met het Oostende bij ons. De kern van de nieuwe tentoonstelling in Mu.Zee is een opmerkelijke kunstenverhaal. "We zoeken naar connecties, naar verbindingen op cultureel esthetisch vlak tussen twee landen. Het zijn verbindingen die amper bekend zijn en we proberen nu voor het eerst in het voetlicht te plaatsen." (lees verder onder de foto)

De grote namen van het Belgisch modernisme staan tot juni in confrontatie met hun Argentijnse evenknie. Het is een grote tentoonstelling met meer dan 130 werken vol verhalen over hoe Belgische en Argentijnse kunstenaars elkaar heel sterk hebben beïnvloed.