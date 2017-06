In het Spilliaerthuis in Oostende loopt de "tentoonstelling tussen eb en vloed". Het is intussen de derde tentoonstelling met werk van de bekende kunstenaar Léon Spilliaert.

Het Spilliaert Huis is een privé initiatief dat een jaar gelden startte en intussen al zo’n 12.000 bezoekers lokte. Het Spilliaert Huis is ook een onderzoekscentrum van en naar het werk van de kunstenaar. Zo is er op 7 oktober een symposium over de problematiek van de restauratie van werk van Leon Spilliaert.